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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile ateşkese olumlu bakıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da sona eren geçici ateşkes süreciyle ilgili olarak, "(Ukrayna'nın) Genel olarak askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile ateşkese olumlu bakıyoruz

Moskova

Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da hafta sonu ilan edilen ve bugün 00.00'da sona eren geçici ateşkesi değerlendirdi.

Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğini belirten Putin, "Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum." diye konuştu.

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Putin, Ukrayna tarafının, ilk başta ateşkes teklifini kabul etmediğine işaret ederek, "Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle (Ukrayna yetkilileri) onlar hızlı şekilde bunu kabul etti." ifadelerini kullandı.

Bunun devamı için ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini dile getiren Putin, "(Ukrayna'nın) Genel olarak askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi." dedi.

"Kiev yönetimi, sivil unsurları kullanıyor"

Sivil altyapı tesislerine saldırılarda vazgeçme ihtimalini değerlendiren Putin, daha önce Rus ordusunun Sumi kentindeki üniversitenin kongre merkezine saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu, sivil altyapı unsuru. Ancak burada Kursk bölgesinde suç işleyen Ukraynalı askerlere ödüller veriliyordu. Bunlar, işledikleri suçlardan dolayı cezalandırıldı. Kiev yönetimi, sivil unsurları kullanıyor. Restoranlarda, askeri toplantılar yapılıyor. Bunun çözülmesi ve derinden analiz edilmesi gerekiyor. Bu iki taraflı olarak da yapılabilir. Bunu göz ardı etmiyoruz. Tüm bunları analiz edeceğiz ve gerekli kararları alacağız."

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürdüklerini bildirmişti.

Her iki taraf da bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.​​​​​​​

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