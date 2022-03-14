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Dünya

Rusya’dan belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatı sürecek

Rusya, belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatına devam edecek.

Emre Gürkan Abay   | 14.03.2022
Rusya’dan belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatı sürecek

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına yönelik teklifini onayladığını bildirdi.

Beyaz ve ham şeker ihracatının 31 Ağustos’a kadar "geçici" olarak durdurulacağını aktaran Abramçenko, “Buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatı ise 30 Haziran’a kadar 'geçici' olarak yasaklanacak. Belirli lisanslar altında, kotalar dahilinde tahıl ürünleri ihracatı devam edecek.” ifadesini kullandı.

Abramçenko, söz konusu yasağın ülke içerisindeki stokları muhafaza etmek amacıyla "geçici" olarak uygulanacağını ve böylelikle iç piyasadaki fiyatların aşağıda tutulacağını kaydetti.

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