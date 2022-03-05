Rusya’da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak
Moskova
Rusya’da Ukrayna’dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri basitleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeye Ukrayna üzerinden gelecek yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sınırdan giriş süreçlerinde basitleştirmeye gidildi.
Kararnameyle, gerekli evraka sahip yabancı vatandaşların Rusya’dan çıkışlarına dair süreç de sadeleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.