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Dünya

Rusya: Çin’e petrol ve doğal gaz sevkiyatını bu yıl artıracağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin'e petrol boru hattıyla doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını artıracaklarını, kömür sevkiyatının ise bir miktar düşeceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Rusya: Çin’e petrol ve doğal gaz sevkiyatını bu yıl artıracağız

Moskova

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'e yönelik enerji sevkiyatına ilişkin konuştu.

Sibirya'nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı'nın bu yıl tam kapasiteye ulaşacağına işaret eden Novak, "Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak." dedi.

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Enerji kaynaklarına yönelik sevkiyatlarda genel bir artış yaşanacağını anlatan Novak, "Kömürde ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, geçen yıl Çin'e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un da geçen yıl Çin'e Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.

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