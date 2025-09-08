Dolar
41.26
Euro
48.50
Altın
3,635.69
ETH/USDT
4,338.40
BTC/USDT
112,428.00
BIST 100
10,449.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den BRICS ülkelerine, "çok taraflılığı savunma" çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla ticari gerilimlerin, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı bir dönemde BRICS ülkelerine "çok taraflılığı savunma" çağrısında bulundu.

Emre Aytekin  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Çin Devlet Başkanı Şi'den BRICS ülkelerine, "çok taraflılığı savunma" çağrısı

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın düzenlediği çevrim içi BRICS Liderler Zirvesi'nde telekonferans yoluyla konuşma yaptı.

Şi, konuşmasında bugün dünyada hegemonyacılığın, tek taraflılığın ve korumacılığın giderek arttığı belirterek, "Bu kritik eşikte, Küresel Güney'in ön safında yer alan BRICS ülkeleri, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket ederek, çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunmalı." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor"

ABD'yi üstü örtülü eleştiren Şi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

Şi, BRICS ülkelerinin, uluslararası alanda çok taraflılığı, eşitliği ve adaleti savunması, merkezinde Birleşmiş Milletlerin olduğu uluslararası düzeni ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruyarak açık bir dünya ekonomisini muhafaza etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küresel yönetimi, Küresel Güney ülkelerinin sesini ve temsilini artıracak şekilde geliştirmenin gereğine işaret eden Şi, daha kapsayıcı bir küreselleşme ile bu ülkelerin uluslararası işbirliğine eşit katılımın ve kalkınmanın meyvelerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri ayrıca, BRICS ülkelerinin kendi içindeki dayanışmasını geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, "BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun neredeyse yarısını, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 30'unu ve dünya ticaretinin 5'te birini oluşturuyor. Büyük doğal kaynaklara, imalat üretimine ve pazarlara sahibiz. Ne kadar yakın çalışırsak dış risklere ve meydan okumalara karşı koymada o kadar dirençli, kabiliyetli ve etkin olabiliriz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti
Cumhur İttifakı heyeti, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan "Dünya Okuma Yazma Günü" paylaşımı
Türkiye'nin insani yardım malzemesi taşıyacak "22. İyilik Treni", Afganistan'a uğurlanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Çin Devlet Başkanı Şi'den BRICS ülkelerine, "çok taraflılığı savunma" çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi'den BRICS ülkelerine, "çok taraflılığı savunma" çağrısı

Sağlık Bakanı Memişoğlu Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile görüştü

Rusya: Çin’le nadir toprak elementlerinin üretiminde işbirliğini görüşüyoruz

ABD Başkanı Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık

ABD Başkanı Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık
Uzun yıllara dayanan ABD-Çin rekabeti, teknoloji cephesinde de sürüyor

Uzun yıllara dayanan ABD-Çin rekabeti, teknoloji cephesinde de sürüyor
Çok kutuplu dünyanın inşası ve ŞİÖ

Çok kutuplu dünyanın inşası ve ŞİÖ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet