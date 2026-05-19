İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu.

Patlama sesleri bölge halkında endişeye neden oldu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise duyulan seslerin patlamamış mühimmatların imha edilmesinden kaynaklandığını aktardı.

İran Ordu Sözcüsü: Düşman İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.

Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.​​​​​​​

İran’da ABD-İsrail saldırılarından kalan mühimmatın imhası esnasında patlaması sonucu 1 kişi öldü

Bunun yanı sıra, yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hamid Hani, Tahran'da tespit edilen ABD-İsrail'in infilak etmeyen bombalarını etkisiz hale getirme görevi sırasında yaşamını yitirdi.

Hani için memleketi Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin Burucen ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

