Dünya

Temyiz mahkemesi, Trump'ın tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödemesini onayladı

ABD’de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'a, 2019'da eski dergi köşe yazarı E. Jean Carroll'a iftira attığı gerekçesiyle verilen 83,3 milyon dolarlık tazminat kararını onayladı.

Islam Doğru  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Temyiz mahkemesi, Trump'ın tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödemesini onayladı

New York

New York kentinde bulunan ABD 2. Daire Temyiz Mahkemesi, bugün dava ile ilgili görüşünü açıkladı.

Görüşte, "Trump, başkanlık dokunulmazlığı konusundaki önceki kararımızı yeniden değerlendirmemizi gerektirecek herhangi bir gerekçe ortaya koyamadı.” ifadesi kullanıldı.

Dava ile ilgili bölge mahkemesinin, itiraz edilen kararlarının hiçbirinde hata yapmadığı belirtilen görüşte, ayrıca jürinin tazminat kararlarının adil ve makul olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

Böylece temyiz mahkemesi, Trump'a, eski dergi köşe yazarı E. Jean Carroll'a iftira attığı gerekçesiyle verilen 83,3 milyon dolarlık tazminat kararını onayladı.

Başkan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Temmuz 2024'te hakkındaki federal suçlamalar için başkanlık dokunulmazlığını genişletmesinin ardından, New York mahkemesince verilen Carroll'a tazminat ödemesi kararının da "aşırı ve geçersiz" olduğunu öne sürerek temyize götürmüştü.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'i tekrar sorumlu bulmuştu.

New York'ta 16 Ocak 2024'te başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, 26 Ocak'ta Trump'ın ayrıca 83,3 milyon dolar ek tazminat ödemesine hükmetmişti.

