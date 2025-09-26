Dolar
41.57
Euro
48.65
Altın
3,772.52
ETH/USDT
3,984.90
BTC/USDT
109,600.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna" yanıt olarak bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Ali Cura  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Rusya, bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yardımıyla Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Rus karşıtı maceraların" Londra tarafından finanse edilmeye devam edildiği, İngiltere'deki kötüleşen sosyal ve ekonomik iç politik duruma zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna" yanıt olarak, İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi, uzmanı ve siyasi isimlere Rusya'ya giriş yasağı getirildiği ifade edildi.

Bu kişiler arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları desteklemek için kampanya yürütenler, Rusya hakkında dezenformasyon yayanların olduğu aktarılan açıklamada, 7 kişinin ismine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
TİKA'dan Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne medya altyapı desteği
Esenler'de 15 bin esnaf bir günlük gelirini Gazze'ye bağışlayacak
Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayanların yakınlarından İsrailli yetkililere suç duyurusu

Benzer haberler

Rusya, bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya, bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirdi

Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor

Londra'daki aşırı sağ eyleminde 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı

Londra'daki aşırı sağ eyleminde 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet