Dolar
41.37
Euro
48.76
Altın
3,726.80
ETH/USDT
4,190.90
BTC/USDT
113,000.00
BIST 100
11,533.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Avrupa'da Brüksel, Berlin ve Londra gibi çeşitli büyük havalimanlarında kullanılan check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırının etkileri, üzerinden günler geçmesine rağmen devam ederken, uçuşlarda aksamalar ve uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

Ata Ufuk Şeker, Bahattin Gönültaş  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Brüksel

Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi havalimanında kullanılan check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına yapılan siber saldırının etkilerinin bugün de devam ettiğini ve operasyonlarda aksamalar yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, "Check-in ve biniş sistemlerinin dış sağlayıcısı olan Amerikan şirketi Collins Aerospace'e yapılan bir siber saldırının ardından, Brüksel Havalimanı da dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanında check-in operasyonlarında aksama yaşanıyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Collins Aerospace’in sorun gidermek için yoğun çalıştığı belirtilen açıklamada, "Sorunun ne zaman çözüleceği henüz belli değil." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu durumun havalimanı programını da etkilediği, uçuşlarda gecikmelere ve iptallere neden olduğu kaydedildi.

Yolculara seferlerinin durumlarını kontrol etmeleri önerilen açıklamada, onaylanmış seferleri olan yolcuların online check-in yapmaları ve havalimanına uçuşlarından 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Berlin Havalimanı'nda gecikmeler devam ediyor

Yolcu işlem sistemine yapılan siber saldırının ardından, Berlin Havalimanı'nda bugün de operasyonlarda aksaklıklar yaşanıyor.

Berlin Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında bekleme sürelerinin uzadığı ve kalkışlarda bir saatten fazla gecikmeler yaşanabildiği belirtildi.

Hafta sonu yapılan Berlin Maratonu nedeniyle, Berlin Havalimanı'nda normal bir pazartesi gününe kıyasla 90 bin kadar ilave yolcunun seyahat planı bulunuyor.

Londra

Londra'daki Heathrow Havalimanı da check-in sistemindeki kesintinin ardından çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Collins Aerospace'in check-in operasyonlarını etkileyen sistemdeki kesintiyi gidermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, yolculara havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri tavsiye edildi.

Hava yolu firmalarına bilişim hizmeti sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace'e cuma gecesi düzenlenen siber saldırının ardından halen yolcu işlem sistemleri düzeltilemedi.

Collins Aerospace bugün yaptığı açıklamada, etkilenen dört havalimanı ve hava yolu firmasıyla birlikte çalıştığını ve tam işlevselliği geri kazanmak için gerekli güncellemeleri tamamlamanın son aşamalarında olduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor

Avrupalı siyasetçilerin İsrail karşısındaki iki yıllık sessizliği New York'ta bozuluyor

24 yıllık rekoru kıran Elif Akçiçek gözünü yeni şampiyonluklara dikti

Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor

Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
İstanbul’un gizli kalmış Art Deco mirası Brüksel’de sergileniyor

İstanbul’un gizli kalmış Art Deco mirası Brüksel’de sergileniyor
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet