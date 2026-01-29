Dolar
Dünya

Rusya: ABD'den süresi sona erecek New START Antlaşması ile ilgili teklifimize yanıt almadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca anlaşmaya uyma yönündeki teklifine, ABD'den yanıt almadıklarını belirtti.

29.01.2026
Rusya: ABD'den süresi sona erecek New START Antlaşması ile ilgili teklifimize yanıt almadık

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD ile yapılan New START Antlaşması süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, söz konusu anlaşma süresinin 5 Şubat'ta sona ereceğine işaret ederek, "ABD'den teklifimize yanıt gelmedi. Anlaşma süresi sona ermek üzere." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce yeni bir anlaşma hazırlanabileceği yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, şöyle devam etti:

"İleride nelerin olacağını göreceğiz. Yeni bir anlaşmanın hazırlanması uzun sürecek. Bu zor olacak, çünkü çok etken var. ABD'nin bu anlaşmayı uzatmama kararı alması durumunda, söz konusu alanda yasal çerçevede açıklar oluşacak. Bu, hem iki ülke halklarının hem de tüm dünyanın çıkarlarına uygun olmayan ciddi bir eksik olacak. Çünkü burada küresel stratejik istikrar söz konusudur."

Peskov, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satmak üzere anlaşmaya varmasına dair ise "Yaptırımlar yasa dışı ve kabul edilemez. Bizim için önemli olan Rus şirketinin çıkarlarının güvence altına alınmasıdır." şeklinde konuştu.

Putin-Şara görüşmesinde Rus üsleriyle ilgili konu istişare edildi

Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile dün başkent Moskova'da görüştüğüne dikkati çeken Peskov, görüşmede, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in iadesi konusunun ele alınmadığını, ağırlıklı olarak ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin istişare edildiğini kaydetti.

Peskov, görüşmede ayrıca Suriye'deki Rus üsleriyle ilgili konunun gündeme geldiğini ancak bu konuda detay vermek istemediklerini söyledi.

"(Ukrayna'yla ateşkes konusu) Bunu şimdilik yorumlayamam"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Arap dünyasında Rusya'nın en önemli ortağı olduğunu belirten Peskov, "Son dönemde ikili ticaret hacmi önemli ölçüde arttı. Neredeyse tüm alanlarda ilişkileri geliştiriyoruz. Bunu karşılıklı çıkar doğrultusunda başarıyla yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek ikinci tur müzakerelerin bir günden fazla sürebileceğini söyleyen Peskov, Almanya’nın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde arabuluculuk yapmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın enerji alanında ateşkes sağlandığı yönündeki iddialara ilişkin ise "Bunu şimdilik yorumlayamam." ifadesini kullandı.

İran ile ilgili duruma değinen Peskov, "Tüm tarafları itidale ve sorunların çözümünde güç kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Müzakere etme potansiyeli tükenmedi. Müzakere mekanizmalarına odaklanmak lazım. Güç kullanılması, bölgede yalnızca kaosa yol açabilir. Bunun çok tehlikeli sonuçları olabilir." dedi.


