Rusya, 36 ülkenin hava yolları şirketlerine uçuş yasağı getirdi
Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.
Moskova
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiği bildirildi.
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36 ülkenin hava yolları şirketlerine yönelik sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, Rus hava sahası kapatılan ülkeler şu şekilde sıralandı:
“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.