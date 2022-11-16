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Dünya

Ruslar, aile yapılarını bozacağı gerekçesiyle eş cinselliğe karşı çıkıyor

Putin’in eş cinselliğe karşı kararnamesini destekleyen Moskova sakini Vitaliy, "Eş cinsellik, Rusya için uygun değil. Avrupa'da bu tür şeyler normal ve sıradan olabilir ancak bu bizim hayat tarzımız değil." dedi.

Dmitri Chirciu, Ali Cura   | 16.11.2022
Ruslar, aile yapılarını bozacağı gerekçesiyle eş cinselliğe karşı çıkıyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Ruslar, ülkede çeşitli mecralarda eş cinsel ilişkilerin teşviki çabalarının Rus aile yapısını bozacağını düşünüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Kasım'da imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" içine dahil edildi.

Geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesini öngören kararnamede, eş cinselliğin teşvikinin, "geleneksel aile yapısını yok edeceği" vurgulandı.

Ayrıca Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın gündeminde, "geleneksel olmayan cinsel ilişki" ve cinsiyet değiştirmeye yönelik propagandanın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısı bulunuyor.

Başkent Moskova'da yaşayanlar söz konusu kararnameyi değerlendirdi, Rus toplumunda çeşitli mecralarda LGBT olarak da adlandırılan eş cinsellik propagandasının yapılması ile ilgili görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Soyadını vermek istemeyen Moskova sakini Madina, Putin'in imzaladığı kararı desteklediğini ve eş cinsel ilişkilere karşı çıktığını belirterek, "Bu tür ilişkilere olumsuz bakıyorum." dedi.

Rus vatandaşları arasında eş cinselliği benimseyenler bulunduğuna dikkati çeken Madina, bunun bir norm haline gelmesini istemediğini vurguladı.

Madina, "Geleneksel yapıya sahip bir aile kurmak istiyorum. İleride çocuğum bana eş cinselliğin ne anlama geldiğini sorduğunda da basit ifadelerle bunun olmaması gerektiğini ona anlatırım." diye konuştu.

"Çocuğumu klasik değerler doğrultusunda yetiştirmeyi planlıyorum"

Rus vatandaşlarından Pavel ise dünyada uzun zamandır eş cinselliği benimseyenler olduğunu söyleyerek, "Ancak bunların geçit törenleri düzenleme eğilimi ve sağa sola bağırmaları sağlıklı değil. Bu nedenle, bunun yasaklanmasına olumlu bakıyorum." şeklinde konuştu.

Çocukların buna benzer eylemleri görmesini istemediğini dile getiren Pavel, "Çocuğumu klasik değerler doğrultusunda yetiştirmeyi planlıyorum." ifadesini kullandı.

"Bu vahşi bir şey"

Moskova sakini Vitaliy, "geleneksel değerlerin" korunmasını öngören kararnameyi desteklediğini belirterek, "Eş cinsellik, Rusya için uygun değil. Avrupa'da bu tür şeyler normal ve sıradan olabilir ancak bu bizim hayat tarzımız değil. Avrupalılar, şimdilik eş cinselliği topluma empoze ediyor, sonra da çocuklarla ilişkiye girmeyi empoze etmeye başlayabilir. Bu vahşi bir şey." diye konuştu.

"Dindar insanlar, geleneksel olmayan değerleri benimseyemez"

Rus vatandaşı Lyudmila da "geleneksel aile yapısından yana olduğunu" vurgulayarak, "Ailede, kadın ve erkeğin, anne ve babanın olması gerekiyor. Bunu destekliyorum." dedi.

LGBT propagandasına karşı olduğunu ifade eden Lyudmila, "Eş cinsellerin televizyonlarda gösterilmesi hoş değil. Erkek ile kadının bir arada olması ve birbirini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle normal bir ilişkidir. Ailede, 2 anne veya 2 babanın olduğunu düşünemiyorum. Bu korkunç bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir Rus vatandaşı da eş cinselliğin kendileri için uygun olmadığını belirterek, "Dindar insanlar, geleneksel olmayan değerleri benimseyemez çünkü bunlar bizim için yabancıdır. Sadece geleneksel ilişkilere ihtiyacımız var. Bizleri babalar ve dedeler büyüttü. Bu nedenle geleneklerden yanayım." ifadelerini kullandı.

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