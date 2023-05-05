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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus sözde yönetimi Zaporijya'da cephe hattına yakın yerlerde tahliye gerçekleştirecek

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki cephe hattına yakın 18 yerleşim yerindeki kişilerin tahliye edileceği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Rus sözde yönetimi Zaporijya'da cephe hattına yakın yerlerde tahliye gerçekleştirecek

Moskova

Rus yönetiminin sözde Zaporijya Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik topçu saldırılarını son dönemde artırdığını belirtti.

Bu nedenle cephe hattına yakın 18 yerleşim yerindekilerin tahliye edileceğini kaydeden Balitskiy, öncelikle çocukların ve ailelerinin, yaşlıların, engellilerinin ve sağlık sorunları olanların tahliye edileceği bilgisini paylaştı.

Balitskiy, "Bunun, cephe hattı bölgelerinde yaşayanların güvenliğini sağlamak için zorunlu bir önlem olduğunu vurguluyorum. Kiev'deki suçlular sivil altyapıyı hedef alıyor, biz de onların savaş yöntemlerini dikkate alıyor ve buna uygun kararlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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