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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus hava kuvvetleri Ukrayna'da bir gün içinde 89 askeri nesne vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 89 askeri nesneyi yok ettiğini bildirdi.

Ali Cura   | 20.03.2022
Rus hava kuvvetleri Ukrayna'da bir gün içinde 89 askeri nesne vurduğunu açıkladı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus güçler karşısında Ukrayna silahlı güçlerinden “Donbass” taburunun yenildiğini belirtti.

Rus ordusunun gün içerisinde 12 kilometre ilerleyişini sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait 89 askeri nesneyi yok ettiğini ifade etti. Konaşenkov, “Bunların arasında 4 komuta merkezi, 2 çok namlulu roketatar, 9 obüs, 5 roket ve top cephanesi, ayrıca askeri teknik araçlarının bulunduğu 65 yer imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin havada 9 insansız hava aracı vurduğunu da aktaran Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 214 insansız hava aracı, 1483 tank ve zırhlı araç, 150 çok namlulu roketatar, 584 obüs ve havan topu, 1279 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

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