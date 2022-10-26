Rus güçlerinin Dnipro kentine düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik gece saatlerinde Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Dnipro
Rusya'ya karşı 24 Şubat'tan beri savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Dnipro kentindeki benzin istasyonuna gece saatlerinde Rus güçlerince saldırı düzenlendi. Saldırıda istasyon binası ve civardaki altyapı harabeye dönerken park halindeki araçlar da yandı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin, Dnipro'da benzin istasyonuna gerçekleştirdiği saldırı sonucu hamile bir kadın ile bir istasyon görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda biri ağır 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının, yerel saatle 10.00'dan sonra olay yerine girişine izin verildi.