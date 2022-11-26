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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Dünya

Putin ve Aliyev, Ermenistan'la imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü.

Ruslan Rehimov   | 26.11.2022
Putin ve Aliyev, Ermenistan'la imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede ekonomik ilişkiler ve ulaşımın açılmasına ilişkin pratik konulara değinen Putin ve Aliyev'in, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildirilerin kapsamlı şekilde uygulanması için atılması gereken adımları müzakere ettikleri belirtildi.

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