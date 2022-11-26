Putin ve Aliyev, Ermenistan'la imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.
Açıklamada, bölgede ekonomik ilişkiler ve ulaşımın açılmasına ilişkin pratik konulara değinen Putin ve Aliyev'in, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildirilerin kapsamlı şekilde uygulanması için atılması gereken adımları müzakere ettikleri belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.