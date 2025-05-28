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Dünya

Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a "üçüncü dünya savaşı yaşanabileceği" uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ı üçüncü dünya savaşı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Dmitri Chirciu  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a "üçüncü dünya savaşı yaşanabileceği" uyarısı

Moskova

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, "Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşle oynadığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Üçüncü dünya savaşının yaşanabileceğini belirten Medvedev, "Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump'ın bunu anladığını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, dün, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha önce son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

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