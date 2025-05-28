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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni küresel güvenlik mimarisinin eşit ve bölünmez olması gerektiğini belirterek, "Tüm devletler, güvenlikleriyle ilgili garantilere sahip olmalı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı

Moskova

Putin, başkent Moskova’da başlayan 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu'na görüntülü mesaj gönderdi.

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Forumun önemine işaret eden Putin, forumun ana konusunun yeni küresel güvenlik mimarisinin inşası olduğuna dikkati çekti.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı. Tüm devletler, güvenlikleriyle ilgili garantilere sahip olmalı. Ancak bu garantiler, diğer ülkelerin güvenlik ve çıkarları pahasına olmamalı. Rusya, bu konuda ilkeli yaklaşıma sahip ve bu yaklaşım değişmez."

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi platformların güvenlik sisteminin kurulması için temel olabileceğini söyleyen Putin, Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması ve bölgenin ekonomi, sosyal ve kültür alanlarında gelişmesinin önemini vurguladı.

Putin, forumun, uluslararası barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik yaklaşımların geliştirilmesini sağlayacağına ve tüm ülkeler ve halkların yararına olacak diyaloğu teşvik edeceğine yönelik umudunu paylaştı.


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