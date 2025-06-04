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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna'nın, Bryansk ve Kursk'taki saldırılarla müzakereleri sekteye uğratmayı amaçladığını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılarla müzakereleri sekteye uğratmayı amaçladığını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Putin, Ukrayna'nın, Bryansk ve Kursk'taki saldırılarla müzakereleri sekteye uğratmayı amaçladığını belirtti

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 1 Haziran'da Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılarına ilişkin, "Ukrayna, 2. tur müzakerelerin arifesinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm suçlarla müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlıyordu." dedi.

Putin başkent Moskova'da Rus yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren yolu altyapısına yönelik 1 Haziran'da gerçekleştirdiği bombalı saldırılara ilişkin konuştu.

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Söz konusu saldırıların yapılmasına yönelik kararın, Ukrayna'da siyasi düzeyde alındığını anlatan Putin, "Bryansk ve Kursk bölgelerinde demir yolu raylarının havaya uçurulması kesinlikle bir terör eylemidir. Ukrayna hükümeti terör örgütüne dönüşürken, Kiev'in sponsorları da teröristlerin suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve müttefiklerinin kısa süre öncesine kadar Rusya'nın savaş alanında "stratejik yenilgi" almasını hayal ettiğini söyleyen Putin, "Bugün ise büyük kayıplar veren, tüm çatışma hattı boyunca geri çekilen ve Rusya'ya gözdağı vermeye çalışan Kiev yönetimi, terör eylemleri düzenlemeye başladı." dedi.

Putin, mevcut koşullarda Ukrayna konusunda bir liderler zirvesinin yapılmasının güçleştiğini belirterek, "Teröristlerle, teröre güvenenlerle kim, neyi müzakere edebilir ki? Ukrayna, 2. tur müzakerelerin arifesinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm suçlarla müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlıyordu." diye konuştu.

Rusya'nın teklif ettiği ve Ukrayna'nın reddettiği "2-3 günlük ateşkes" teklifine ilişkin de konuşan Putin, "Bu bizi şaşırtmadı. Bu olaylar bizi Kiev rejiminin barışa hiç de ihtiyacının olmadığına ikna ediyor. Ukraynalı yetkililer barışa ilgi duymuyor, tek umursadıkları iktidarlarını korumak." dedi.

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