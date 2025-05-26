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Dünya

Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma Anayasa Mahkemesinden geçmezse anayasa değişikliğine gitmeyi planlıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmaması halinde, anayasal değişiklik sürecini bizzat başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Dilara Karataş  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma Anayasa Mahkemesinden geçmezse anayasa değişikliğine gitmeyi planlıyor

Ankara

Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Erivan hattında imzalanması planlanan barış anlaşmasını değerlendirdi.

Barış anlaşmasının Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu bir seçenek değil, zorunluluk." dedi.

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Paşinyan, "Benim kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Çünkü bu barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Anayasa Mahkemesinin barış anlaşmasını ülke Anayasası’na tamamen uygun bulması halinde, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının önünde bir engel kalmayacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ermenistan’la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

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