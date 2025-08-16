Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,405.70
BTC/USDT
117,705.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Dünya

Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak Rus yetkililerle toplantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Dmitri Chirciu  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak Rus yetkililerle toplantı yaptı Fotoğraf: Kremlin Basın Merkezi

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.

Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.

Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."

Putin ile Trump, dün Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü’nde bir araya geldi. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale ve Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu
Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Trump’ın Zelenskiy’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği iddia edildi

Trump’ın Zelenskiy’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istediği iddia edildi

Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak Rus yetkililerle toplantı yaptı

Trump, Alaska zirvesi ile sonrasında Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?

Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?
Balenin izinde bir ömür: 77 yaşındaki Kırgız balerin Tokombayeva, mesleğini yeni nesillere aktarıyor

Balenin izinde bir ömür: 77 yaşındaki Kırgız balerin Tokombayeva, mesleğini yeni nesillere aktarıyor
ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi sona erdi

ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet