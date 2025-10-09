Dolar
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanlığı, Trump'ın "gelecek günlerde" İsrail'i ziyaret edeceğini doğruladı

İsrail Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek günlerde İsrail'i ziyaret edeceğini doğruladı ve bu ziyaretin Gazze'deki duruma ilişkin hassas gelişmelerin yaşandığı bir dönemde "tarihi bir ziyaret" olduğunu duyurdu.

Said Amori, Muhammed Emin Canik  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İsrail Cumhurbaşkanlığı, Trump'ın "gelecek günlerde" İsrail'i ziyaret edeceğini doğruladı

Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde elde edilen önemli ilerlemenin ardından Trump'ın İsrail'i ziyaret edeceği doğrulandı.

Tarihi belirtilmeyen ziyaretin Kudüs'te sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde yapılacağı belirtildi.

Trump'ın ziyareti nedeniyle alınacak güvenlik önlemleri kapsamında 12 Ekim'de Kudüs'te yapılacak dini bir etkinliğin iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde de Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını takip etmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası Trump'ın İsrail'i ziyaret edeceği ifade edilmişti.

