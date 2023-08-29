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Dünya

Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in cenaze töreninin “dışarıya kapalı bir şekilde” St. Petersburg’daki bir mezarlıkta yapıldığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı

Moskova

Prigojin’e ait "Konkord" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, 23 Ağustos’ta Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölen Prigojin’in cenaze törenine ilişkin bilgilere yer verildi.

Prigojin’in, St. Petersburg’daki bir mezarlıkta gömüldüğü ifade edilen açıklamada, “(Prigojin) Yevgeniy Viktoroviç’in vedası dışarıya kapalı bir şekilde yapıldı. Kendisine veda etmek isteyenler Porohovskoye mezarlığını ziyaret edebilir.” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Prigojin’in cenaze törenine ilişkin kararların akrabaları tarafından alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törene katılmayacağını söylemişti.

Wagner liderinin içinde bulunduğu uçak düştü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.


Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

Rosaviatsiya: Düşen uçak “MNT-Aero” adlı şirkete aitti

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'dan yapılan yazılı açıklamada kazanın nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğunu açıklamıştı.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.

"Rus savunma sistemleri tarafından düşürüldü" iddiası

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Wagner lideri Rus komutanlarla gerginlik yaşamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.

Mensuplarının çoğunu hükümlülerin oluşturduğu Wagner grubu, Ukrayna'nın dışında Suriye'deki iç savaş da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker gönderdi.

Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.


Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.


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