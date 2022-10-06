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Dünya

Polonya ülke dışındaki enerji altyapıları için ikinci yüksek alarm seviyesine geçti

Polonya, ülke dışında bulunan ulusal enerji altyapıları için olası saldırılara karşı ikinci en yüksek alarm seviyesine geçti.

Murat Temizer   | 06.10.2022
Polonya ülke dışındaki enerji altyapıları için ikinci yüksek alarm seviyesine geçti

Ankara

Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB), tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından imzalandığı belirtildi.

RCB, ülke dışında bulunan ulusal enerji altyapıları için olası saldırılara karşı ikinci en yüksek alarm seviyesine geçildiğini ve bu seviyenin kamu idaresinin gerekli önlemleri alması için hazır olması gerektiği anlamına geldiğini duyurdu.

Söz konusu kararname, 6 Ekim'den 30 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Norveç gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyan Baltic Pipe doğal gaz boru hattının da söz konusu kararname kapsamında koruma altına alınacağı ifade ediliyor.

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