Dolar
41.27
Euro
48.42
Altın
3,611.98
ETH/USDT
4,315.00
BTC/USDT
111,786.00
BIST 100
10,523.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
A Milli Basketbol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şampiyonada 6'da 6 yapan 2 takımdan biri

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.

Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.

Hedef, 24 yıl sonra yarı final

A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.

İki takım arasında Avrupa Şampiyonası'nda 9. randevu

A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.

Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.

Polonya, son Avrupa dördüncüsü

2025 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeler arasında yer alan Polonya, D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı.

Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.

Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde veda etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu babası Recep Yazıcıoğlu'nun idareciliğini anlattı
Türkiye, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Kılınak ile temas halinde
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Benzer haberler

A Milli Basketbol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

A Milli Futbol Takımı, İspanya karşısında ağır yenilgi yaşadı

A Milli Futbol Takımı, İspanya karşısında ağır yenilgi yaşadı
EuroBasket 2025'te Slovenya çeyrek finale yükseldi

EuroBasket 2025'te Slovenya çeyrek finale yükseldi
Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi

Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet