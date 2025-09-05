Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Soma Termik Santrali yeniden çalışmaya başlayacak
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini bildirdi.
- Enerji Bakanı Bayraktar: Kasım ve aralıkta 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacak
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.