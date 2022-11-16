Polonya: Füzenin ülkemize yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün ülkesine düşen füzenin "Rus tarafından atıldığına dair bir kanıt olmadığını" belirterek, "Polonya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok." dedi.
Varşova
Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki ve kabine üyeleriyle görüştükten sonra Milli Güvenlik Kurulu öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.
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Polonya topraklarına düşen füzenin bir hava savunma füzesi olduğuna dair birçok gösterge olduğunu vurgulayan Duda, "NATO müttefikleriyle doğrudan temas halindeyiz. Bunun Polonya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok. Büyük ihtimalle Rus yapımı bir S-300 füzesiydi. Şu anda bunun Rus tarafından atılan bir füze olduğuna dair bir kanıtımız yok." değerlendirmesinde bulundu.
Duda, dün Ukrayna'daki büyük şehir merkezine füzeler düştüğünü anımsatarak, "Ukrayna kendini savundu. Rusya'nın tetiklediği ciddi bir çatışma yaşadık." ifadesini kullandı.
Başbakan Morawiecki ise "Dünkü olayın Polonya topraklarına kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir gösterge yok. Przewodow'da yaşananlar, iki Polonya vatandaşının ölümüyle sonuçlanan talihsiz bir olaydır." ifadelerini kullandı.
Rusya tarafından atılan füzelerin bir kısmının düşürüldüğünü belirten Morawiecki, "Bu füzelerden bazıları Ukrayna'da kritik altyapıyı vurdu. Bu saldırıya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.