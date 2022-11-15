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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Murat Temizer   | 15.11.2022
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Varşova

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

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