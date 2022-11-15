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Dünya

Pentagon'dan Polonya'ya düşen füzelere ilişkin açıklama

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz." denildi.

Kasım İleri   | 15.11.2022
Pentagon'dan Polonya'ya düşen füzelere ilişkin açıklama

Washington DC

ABD İstihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu bilgiyi teyit etmekten kaçındı ve Washington’un NATO topraklarını koruma konusundaki taahhüdünün açık olduğunu bildirdi.

ABD istihbaratından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Rusya’nın gün içerisinde Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden bazılarının Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Polonya’nın doğusunda, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde patlama olduğu bildirilmişti ancak Polonyalı kaynaklar patlamanın nedenine ilişkin net bir açıklamada bulunmamıştı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise “İki Rus füzesinin Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir yere düştüğünü iddia eden haberlerden haberdarız. Şu anda bu haberleri teyit edecek bilgi elimizde yok ve bunları inceliyoruz. Elimizde güncel bilgi olduğunda bunları paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin NATO’nun her karışını koruyacağına ilişkin Amerikan makamlarından yapılan açıklamalar hatırlatılarak bu konuda Washington’un askeri bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Ryder, “Bu konuyu inceliyoruz. Şu anda bunları teyit edecek bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla spekülasyon yapmak veya ihtimallere girmek istemem. Beşinci Madde ve güvenlik taahhütlerimize gelince, NATO’nun her karış toprağını savunacağımız konusunda açık olduk.” dedi.

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