Norveç, Polonya'ya füze düşmesini "çok ciddi olay" olarak görüyor
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya topraklarına bir füzenin düşmesini "çok ciddi bir olay" olarak gördüklerini bildirdi.
Brüksel
Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'daki habere göre Huitfeld, Polonya'ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti.
"Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil." diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki köye füze düşmesinden kısa süre önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapılara saldırdığını, bunu kınadıklarını bildirmişti.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.