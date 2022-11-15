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Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğunu belirterek "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." mesajını verdi.

Murat Temizer   | 15.11.2022
Litvanya Cumhurbaşkanı: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Ankara

Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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