Ekonomi

Polonya’da akaryakıt fiyatlarında vergi indirimine gidiliyor

Polonya hükümeti, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gidecek.

Eren Beksaç  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu’daki krizin sonuçları nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanların sıkıntı çektiğine dikkat çekti.

Tusk, bu durumun Polonya’da öncelikle akaryakıt fiyatlarına yansıdığını belirterek, "Bunu hepimiz benzin istasyonlarında görüyoruz. Herkes bunun Orta Doğu’da yürütülen doğrudan askeri faaliyetlerin ve buna bağlı küresel akaryakıt fiyat krizinin sonucu olduğunu anlıyor." dedi.

Akaryakıt fiyatlarının mümkün olan en düşük seviyede olması amacıyla hükümetin bu akşamki olağanüstü kabine toplantısında bir dizi karar alacağını söyleyen Tusk, vergi indirimlerinden sonra perakende akaryakıt fiyatının litre başına yaklaşık 1,20 zloti (28 sent) düşeceğini ifade etti.

Tusk, akaryakıt üzerindeki vergi oranını yüzde 23’ten yüzde 8’e düşüreceklerini ve akaryakıttaki özel tüketim vergisini Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinin gerektirdiği asgari seviyeye indireceklerini vurguladı.

Vergi indirimlerinin fiyatlara gerçekten yansımasını sağlayacak bir mekanizmayı hazırladıklarına değinen Tusk, hükümetin vergileri düşürerek aynı zamanda akaryakıt satıcılarının karlarını artırmasına yol açabilecek haksız uygulamaların riskini ortadan kaldıracağını kaydetti.

Tusk, indirimli vergi oranlarının uygulanacağı süre boyunca akaryakıtta azami perakende fiyat uygulamasını getireceklerini ve enerji bakanının her gün azami akaryakıt fiyatlarını belirleyeceğini vurguladı.

Başbakan Tusk, parlamentonun cuma günü yakıt fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etmesinin ve aynı gün cumhurbaşkanına imzalanmak üzere göndermesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

