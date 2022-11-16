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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Füzelerin parçaları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır

Dmitri Chirciu   | 16.11.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Füzelerin parçaları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır Fotoğraf: Darek Puchala/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından, "Polonya'da dün yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçaları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır." açıklaması yapıldı.

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