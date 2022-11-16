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Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli

16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Bali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki terör saldırısı hakkında, "DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." dedi.

Erdoğan, terörle mücadele konusunda, "Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum." dedi.

ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili Erdoğan, "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması konusunda Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir."

"Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek yok." dedi.

"Gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız"

Tahıl koridoru konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız."

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