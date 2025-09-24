Dolar
41.45
Euro
48.69
Altın
3,726.77
ETH/USDT
4,170.00
BTC/USDT
113,531.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne giriş yapıyor.
logo
Dünya

Politico: Trump, Müslüman liderlere, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceği sözünü verdi

ABD merkezli haber sitesi Politico, Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu Müslüman liderlere, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdiğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Politico: Trump, Müslüman liderlere, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceği sözünü verdi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Politico'nun haberine göre, siteye konuşan 6 kaynak, Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta Müslüman liderlerle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhakına müsaade etmeyeceği konusunda güvence verdiği bilgisini paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" konusunda söz verdiğini ifade etti.

Bir diğer kaynak ise Filistin'in Gazze kanadında, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin ise "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Politico'nun haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü
Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi
Türkiye Yazarlar Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki çağrıları insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Benzer haberler

Politico: Trump, Müslüman liderlere, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceği sözünü verdi

Politico: Trump, Müslüman liderlere, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceği sözünü verdi

Anket: ABD'de halkın 4'te 3'ü Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediği görüşünde

BM, Trump'ın girişinde yaşanan yürüyen merdiven arızasından ABD delegasyonu kameramanını sorumlu tuttu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür
ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti

ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti
Afganistan yönetimi, Trump'ın baskısına rağmen Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğini açıkladı

Afganistan yönetimi, Trump'ın baskısına rağmen Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet