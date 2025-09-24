Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "KKTC'yi tanıyın" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mehmet Kemal Firik  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına teşekkür

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız izolasyona artık son vermelidir." şeklindeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının her zaman ana vatan Türkiye olduğunu vurgulayan Tatar, "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Filistin devletinin resmen tanınması ve Filistinli masumlara yönelik devam ettirilen soykırımın durdurulmasının en önemli gündem maddesi olduğu BM'nin 80. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerini unutmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM Genel Kurulu’nda dile getirdiği haklı çağrı için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum."

