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İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar görülüyor.
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Dünya

PKK/YPG'li teröristlerin, Afrin'de cephe hattındaki SMO'ya saldırısında 3 kişi öldü

Suriye'de, Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin ilçesinin güneyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine düzenlediği roket saldırısında 3 SMO unsuru hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
PKK/YPG'li teröristlerin, Afrin'de cephe hattındaki SMO'ya saldırısında 3 kişi öldü

Afrin

PKK/YPG'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in güneyindeki Kebbaşin bölgesinde, SMO unsurlarını roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 3 SMO unsuru yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

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