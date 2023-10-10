Dolar
27.72
Euro
29.31
Altın
1,857.19
ETH/USDT
1,591.90
BTC/USDT
27,669.00
BIST 100
8,360.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - Gazze sınır hattında son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

Pentagon: ABD, İsrail'e hava savunması dahil savunma desteğini arttırıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

Dildar Baykan Atalay  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Pentagon: ABD, İsrail'e hava savunması dahil savunma desteğini arttırıyor

Ankara

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil." ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını vurguladı.

İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli tutuklandı
Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok

Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Cohen ile görüşmesinde desteğini yineledi

Pentagon: ABD, İsrail'e hava savunması dahil savunma desteğini arttırıyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap liderlerle İsrail saldırılarının durdurulmasını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap liderlerle İsrail saldırılarının durdurulmasını görüştü
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı
İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de Gazze'yi vurmaya başladı

İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de Gazze'yi vurmaya başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet