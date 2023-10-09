Dolar
27.72
Euro
29.24
Altın
1,849.74
ETH/USDT
1,574.60
BTC/USDT
27,426.00
BIST 100
8,193.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in saldırı başlattığını duyurduğu Gazze‘den yayındayız. İtalya ile ortak düzenlemeye aday olduğumuz EURO 2032 için yarın UEFA’da sunum yapacak olan TFF Asbaşkanı Mustafa Eröğüt UEFA’nın Nyon’daki merkezinden çıkışta süreç hakkında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Dünyanın en yoğun kenti Gazze'de milyonlar yeni bir nüfus yığılmasına zorlanıyor

İsrail, Hamas'ın iki gün önce başlattığı saldırıların ardından dünyanın en yoğun kenti Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinliyi yeni bir nüfus yığılmasına zorluyor.

Faruk Hanedar  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Dünyanın en yoğun kenti Gazze'de milyonlar yeni bir nüfus yığılmasına zorlanıyor Fotoğraf: Mohammed Majed - AA

İstanbul

Hamas'ın cumartesi günü başlayan "Aksa Tufanı" ismi verilen ani saldırılarından saatler sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etme" çağrısı yaptı ve Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Netanyahu'nun ardından bir açıklama da İsrail ordusundan geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan, Hamas'ın yerleşim bölgelerindeki faaliyetlerinin, İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) zor durumda bırakması sebebiyle halkın ikamet ettiği bölgeleri terk etmesi çağrısında bulundu.

Adraee, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi gerektiğini kaydetti.

Buna göre, dünyanın en yoğun nüfusunun olduğu Gazze'de, halkın, bulunduğu yerlerden kıyı şeridinin en kalabalık noktalarına yığılması ve orada yaşamaya çalışması gerekiyor.

Abluka altında sıkışmış milyonlar

Filistin'in batısında Akdeniz kıyısında yer alan 360 kilometrekarelik Gazze şeridi, 40 kilometre uzunluğundaki Akdeniz sahili ve İsrail kontrolündeki bölgeler dışında, sadece Mısır ile 11 kilometre uzunluğunda bir sınıra sahip.

2006'dan beri abluka altında olan Gazze sakinlerine, "bölgeyi terk edin" çağrısı yapan İsrail, Gazze sakinlerinin kendi kontrolü altındaki diğer bölgelere geçmesine izin vermiyor ve yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde operasyon öncesi halkı yeni bir nüfus yığılmasına zorluyor.

Gazze halkının, dünya ile tek kara bağlantısı ise Mısır sınırındaki Refah Kapısı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinli aktivist Musa Hicazi, Gazze'den tek çıkışın Mısır olduğunu ve Kahire yönetiminin geçmişte Gazze'den Mısır'a açılan tünelleri kapattığını hatırlatarak, "Bölge, çok ciddi çalışmalar yapılarak temizlenmişti. En kötü senaryoda, İsrail'in çok ağır bir bombardımanının ardından Mısır, Gazze nüfusunun Mısır'a geçmesi için sınırları açabilir." dedi.

Gazze'deki nüfus yoğunluğu sebebiyle İsrail'in şehre giremediğini vurgulayan Hicazi, "Sivillerin büyük kısmı Gazze'ye geçerse, saha boşalır, savaşçılar kalır ve İsrail'in Gazze'ye girebilmesinin yolu açılır. Bu yüzden Gazze halkı direnecek ve çıkmayacaktır." ifadesini kullandı.

"2 milyonu aşan nüfusu merkezlere toplayamazsınız"

Gazze'nin durumunu anlatan Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya da "Gazze, Akdeniz'e sahili olan açık bir alana kurulmuş bir şehir. Alan başına düşen nüfus olarak dünyanın en yoğun şehri. Gazze, 5 şehirden oluşuyor ve içerisinde 50 mülteci kampı bulunuyor." diye konuştu.

"2 milyonu aşan nüfus hiçbir şekilde toplanma merkezlerinde toplanamaz" değerlendirmesinde bulunan Taqiya, bunun tek yolunun, 1948'deki gibi yeni bir "Nakba" yaşatmak olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü
Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor
Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Benzer haberler

Dünyanın en yoğun kenti Gazze'de milyonlar yeni bir nüfus yığılmasına zorlanıyor

Dünyanın en yoğun kenti Gazze'de milyonlar yeni bir nüfus yığılmasına zorlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı

AA ekibi, Filistinli grupların sızma operasyonu gerçekleştirdiği Sderot'u görüntüledi

Türkiye'den Gazze'deki olaylara ilişkin açıklama

Türkiye'den Gazze'deki olaylara ilişkin açıklama
İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti

İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet