Gazze’de Filistinli kız, İsrail saldırısında ölen babasının naaşı başında "uyan baba" diye gözyaşı döktü

Gazze Şeridi'nde Filistinli bir kız çocuğu, İsrail'in bu sabah düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden babasının cenazesinin başında "gözyaşı dökerek "uyan baba" diye seslendi.

Ali Semerci  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Gazze

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinli kardeş Fehmi ve Said Ömer Kaddum'un naaşları kentteki bir hastaneye getirildi.

İsrail saldırısında yaşamını yitiren iki kardeşin yakınları, cenazelerin başında gözyaşı döktü.

Babası Fehmi Kaddum'u İsrail saldırısında yitiren kız çocuğu Tala Fehmi Kaddum'un feryadı ise yürekleri burktu. Filistinli küçük kız, sık sık babasının kan bulaşmış ellerini öptü.

Filistinli kız gözyaşı döktüğü babasının cenazesinin başında çaresizce, "Lütfen baba, lütfen uyan baba, uyan baba, lütfen uyan." diyerek feryat etti.

Babasının naaşını defin için götürmelerine engel olmak isteyen Tala, "Bırakın babamı, baba, baba... Seni üzene Allah lanet eylesin. Seni öldürene Allah lanet eylesin. Ey Rabbim, onu öldüren ölsün, paramparça olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Hayatın kaybeden Filistinli iki kardeş, hastane bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 692 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedilmişti.

Milli Savunma Bakanı Güler, İran Savunma Bakan Vekili Rıza ile telefonda görüştü
Dolandırıcılara yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli tutuklandı
Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Uygur: İran'ı ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izleniyor
Karadeniz'de saldırıya uğrayan "Altura" isimli tanker Kilyos açıklarına demirledi
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 4688 sayılı Kanun yeniden dizayn edilmelidir

İsrail ordusunun Lübnan'a geceden beri düzenlediği saldırılarda 17 kişi öldü

Enerji firması Eni'nin, İsrail'in Filistin sularındaki yasa dışı doğal gaz arama projesinden çekildiği bildirildi

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tubas’taki saldırısında bazı Filistinliler yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tubas’taki saldırısında bazı Filistinliler yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Orta Doğu'da yaşanan insani trajedi karşısında kayıtsız kalmamız mümkün değildir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Orta Doğu'da yaşanan insani trajedi karşısında kayıtsız kalmamız mümkün değildir
