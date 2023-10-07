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Dünya

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

Enes Canlı  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu

Kudüs

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

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