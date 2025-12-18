Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İstanbul’da “7. Savunma Sanayi Buluşmaları”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Eski İsrail Başbakanı Bennett'in listesindeki kişilere "İran istihbaratıyla işbirliği" için mesaj atıldı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Telegram hesabındaki kişilere, İran istihbaratıyla işbirliği yapmaları için mesaj gönderildiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Eski İsrail Başbakanı Bennett'in listesindeki kişilere "İran istihbaratıyla işbirliği" için mesaj atıldı

Ankara

İsrail ordu radyosunda yer alan haberde, Bennett'in Telegram hesabındaki hesaplara bu sabah bir mesaj gönderildiği belirtildi.

Mesajda, Bennett'in listesinde yer alan kişilerden İran istihbaratıyla işbirliği yapmaları istendiği kaydedildi.

İngilizce olarak gönderilen mesajda, "İran istihbaratı, istihbari işbirliğinize hazır. İşbirliği için İran'ın herhangi bir büyükelçiliği ile internet üzerinden başvurun." ifadeleri yer aldı.

İranlı siber korsan bir grup, eski İsrail Başbakanı Bennett'in telefonunu hacklediğini ileri sürmüştü. "Handala" isimli İranlı grup, Bennett'in kişi listesinde yer alan numaraları da paylaşmıştı.

Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddederken, siber korsanların Telegram hesabına sızdığını doğrulamıştı.

Eski Başbakan Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.

