Dolar
42.73
Euro
50.18
Altın
4,324.48
ETH/USDT
2,858.00
BTC/USDT
87,400.00
BIST 100
11,329.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ethem Emre Özcan, Mustafa Deveci  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi

Beyrut/Ankara

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek'in batısında yer alan Bavadi beldesi çevresi ile Hermel kırsalındaki Zagrin bölgesini hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail uçakları güneyde ise Deyr Seryan ve Kasir beldelerinin bulunduğu bölgeye, Zotar beldesi ve Cizzin bölgesindeki Reyhan Tepeleri, Curet Hudur, Katrani ve Kefr Huna beldelerinin çevresine saldırdı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde hedef alınan birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu: Hizbullah hedeflerini vurduk

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait "silah depoları ve askeri altyapıların da olduğu çok sayıda hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
MSB: (Düşürülen İHA) Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır
Antalya'da akarsu yatağından izinsiz kum alınmasına müdahale edildi
Çambaşı Kayak Merkezi kayak keyfi için gün sayıyor

Benzer haberler

İsrail'in söylem istismarı: Antisemitizm tanımı nasıl siyasallaştırılıyor?

İsrail'in söylem istismarı: Antisemitizm tanımı nasıl siyasallaştırılıyor?

İsrail askerleri, Suriye’de bir köye baskın düzenleyerek sivillere ateş açtı

Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi
Eski İsrail Başbakanı Bennett'in listesindeki kişilere "İran istihbaratıyla işbirliği" için mesaj atıldı

Eski İsrail Başbakanı Bennett'in listesindeki kişilere "İran istihbaratıyla işbirliği" için mesaj atıldı
Gazeteci Keating, İsrail nedeniyle Eurovision’dan çekilmeler sürerse yarışmanın devam edemeyeceğini söyledi

Gazeteci Keating, İsrail nedeniyle Eurovision’dan çekilmeler sürerse yarışmanın devam edemeyeceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet