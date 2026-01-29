Dolar
43.43
Euro
52.07
Altın
5,531.74
ETH/USDT
2,938.50
BTC/USDT
88,107.00
BIST 100
13,790.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Paşinyan, Ermenistan'ın enerji sistemini Türkiye ve Azerbaycan ile birleştirmek istiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesinin doğru adım olacağını söyledi.

Ruslan Rehimov  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Paşinyan, Ermenistan'ın enerji sistemini Türkiye ve Azerbaycan ile birleştirmek istiyor

Ankara

Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının, Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir."

"Rusya yatırım yapmak istemezse kendimiz yaparız"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i havalimanında karşıladı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Nurdağı ilçesinde rezerv ve kırsal alanlardaki deprem konutlarının 7 bin 500'ü tamamlandı
MSB kaynaklarından, TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasına yalanlama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Paşinyan, Ermenistan'ın enerji sistemini Türkiye ve Azerbaycan ile birleştirmek istiyor

Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Kuryshko'dan Ankara'nın, ülkesinin yeniden inşasındaki rolüne vurgu

AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor

AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor
Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet