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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pakistanlı doktorlar, İsrail saldırıları altında çalışan Filistinli meslektaşları için yürüdü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı, İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanelerde çalışan meslektaşları için yürüyüş gerçekleştirdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Pakistanlı doktorlar, İsrail saldırıları altında çalışan Filistinli meslektaşları için yürüdü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Filistinli meslektaşlarına destek için Karaçi’de Aga Han Hastanesinin çevresinde bir araya gelen yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı, Stadyum Yolu'na doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin" ve "Gazze, biz buradayız” şeklinde sloganlar attı.

Cemaat-i İslami Partisi Karaçi Başkanı Hafız Naimur Rahman, burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesine tepki göstererek, bunun, "Filistinlileri öldürmesi için İsrail'e izin vermekle eş değer" olduğunu söyledi.

Rahman, İsrail'in bir yandan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu silahsız Filistinlileri öldürdüğüne işaret ederek diğer yandan da kasıtlı olarak daha çok ölüme yol açması için hastaneleri hedef aldığını vurguladı.

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