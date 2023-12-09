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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA ekibi, İsrail ordusunun Gazze’ye yaptığı askeri sevkiyatı görüntüledi

İsrail ordusu iki ayı aşkın süredir bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne zırhlı araçlarla asker sevkiyatına devam ediyor.

Turgut Alp Boyraz  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
AA ekibi, İsrail ordusunun Gazze’ye yaptığı askeri sevkiyatı görüntüledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Sderot

AA ekibi, İsrail’in Gazze sınırındaki askeri hareketliliği görüntüledi.

Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ve askeri cipler, Gazze’nin Şucaiye bölgesine doğru ilerlerken, helikopterlerin de İsrail-Gazze sınırının sıfır noktasına indiği ve kalktığı görüldü.


Zırhlı araçlarla Gazze sınırına doğru ilerleyen İsrail askerlerinin zafer işareti yaptığı gözlendi.

Sınırın İsrail tarafında askeri hareketlilik bu şekilde devam ederken, Gazze tarafındaki Şucaiye ve Cibaliye mahallelerine yönelik bombardıman ve oralardan yükselen dumanlar da objektiflere yansıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.


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