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Dünya

Pakistan yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.07.2021
Pakistan yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi

İslamabad

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda Kovid-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan Kovid-19 aşısı olmaları talep edildi.

Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 1875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.

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