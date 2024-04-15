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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Pakistan'ın güneybatısındaki eyaletlerde son 3 günde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Karaçi

Afet kurumu yetkilileri, Pencap, Belucistan ve Hayber Pantunhva eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden çoğunun buğday hasadı sırasında yıldırım isabet eden çiftçilerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Şahbaz Şerif, yetkililere yağışların etkili olduğu bölgelere acil yardım ulaştırılması talimatını verdiği açıklamasında bulundu.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştu.

Pakistan'da 2022'de ülkenin üçte birini sular altında bırakan sellerde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, 30 milyar dolar civarında hasar meydana gelmişti.

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