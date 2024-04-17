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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 63'e çıktı

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerindeki şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 63'e çıktı

Peşaver

Pakistan Afet Yönetim İdaresi Sözcüsü Hurşid Enver, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

​​​​​​​Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde hafta sonu başlayan şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıktığını söyleyen Enver, yaklaşık 1370 evin de zarar gördüğünü bildirdi.

Yetkililer ayrıca devam etmesi beklenen kötü hava koşulları ve yağışların arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Associated Press'e (AP) konuşan Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, iklim değişikliği sebebiyle ülkede daha şiddetli yağışların görüldüğünü belirterek, "Pakistan genelinde bu ay normalin yüzde 61 üzerinde yağış kaydedildi ve bu durum iklim değişikliğinin ülkemizde çoktan gerçekleştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Afet kurumu yetkilileri, 15 Nisan'da yaptıkları açıklamada, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 13 Nisan'da başlayan şiddetli yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştuğu kaydedilmişti.

Pakistan'da 2022'de ülkenin üçte birini sular altında bırakan sellerde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, 30 milyar dolar civarında hasar meydana gelmişti.

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