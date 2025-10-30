Dolar
Dünya

Afganistan ve Pakistan, İstanbul'daki görüşmelerde ateşkesin devamı konusunda anlaşmaya vardı

Afganistan ile Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerde, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalındı.

Can Efesoy, Sercan İrkin  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Afganistan ve Pakistan, İstanbul'daki görüşmelerde ateşkesin devamı konusunda anlaşmaya vardı

Ankara

Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan ortak yazılı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında 18-19 Ekim'de Doha'da, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim'de İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarafların ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esasların 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak bir üst düzey toplantıda istişare edileceği ve kararlaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, tarafların barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan'ın sürece sağladığı etkin katkıların arabulucu Türkiye ve Katar tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, arabulucuların kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.




